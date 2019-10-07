"Барселона" не выплатила "Бордо" за Малкома 30,3 млн евро

Испанская "Барселона" должна другим клубам за трансферы футболистов более € 260 млн, в списке сделок значится и футболист "Зенита" Малком, сообщает AS.Отмечается, что каталонцы должны погасить € 79,4 млн в краткосрочной перспективе. Самым крупным кредитором испанцев называется "Ливерпуль". В "Барселоне" должны английскому клубу € 94,6 млн. Сумма накопилась за трансфер Филиппе Коутиньо, которого летом арендовала "Бавария".Также "Барселона" должна "Бордо" € 30,3 млн по сделке бразильского нападающего Малкома, ныне выступающего за "Зенит". Форвард перешёл в каталонский клуб в 2018 году за € 41 млн.Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.