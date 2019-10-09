Пике: никогда не надевал футболку "Реала", у меня аллергия на нее

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что никогда не надевал футболку самого принципиального соперника своей команды — "Реала"."Я играю лучше, если меня освистывают. Наличие людей, которые болеют против меня, мотивирует больше, потому что чем лучше ты играешь, тем больше раздражаешь их. Меня освистывали в сборной, но это были мои лучшие годы в национальной команде.Я никогда не надевал футболку "Реала". Мне кажется, были случаи, когда я менялся футболками после матча с игроками "Реала", но я никогда её не носил. Всё из-за аллергии на неё и тому подобное", — приводит слова Пике Sport.es.В текущем сезоне Пике сыграл за "Барселону" 10 матчей и забил 1 мяч. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.