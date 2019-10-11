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Каземиро: я иду на мяч с тем же рвением, что и на тарелку с едой

Полузащитник "Реала" Каземиро порассуждал о своей неуступчивости и работоспособности на поле.

"Для меня не имеет значения, идет ли 12-я или 90-я минута матча. Я пойду на мяч с тем же рвением, что и на тарелку с едой. Пойду на мяч, будто он последний в моей жизни", — сказал Каземиро в интервью Хорхе Вальдано на Movistar.

Также бразилец вспомнил, как редко появлялся на поле зимой 2016 года, когда Зинедин Зидан впервые возглавил мадридский клуб.

"Я тогда обратился к Зидану: "Что происходит? Сейчас январь, и я хочу играть роль в этой команде. Я хочу играть, босс!" Зидан согласился и ответил: "Казе, успокойся, как только ты начнешь играть, то уже никогда не остановишься".

Sport24.ru


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Теги: Каземиро Реал Ла Лига
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