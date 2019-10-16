» » Вратарь "Вальядолида": Месси умеет развеселить в раздевалке

Вратарь "Вальядолида": Месси умеет развеселить в раздевалке

Вратарь "Вальядолида" Хорди Масип, который ранее выступал за "Барселону", рассказал о характере лидера каталонского клуба — нападающего Лионеля Месси.

"Я не могу сказать о Месси ничего того, что ещё не было сказано. Он спортивный зверь. Он является лучшим из всех, кого я видел в своей жизни. Кроме того я имел удовольствие играть с ним. Я страдал от него на тренировках, но в то же время наслаждался им. Я не видел равного ему.

Месси всегда хорошо относился ко всем молодым футболистам из академии. Сложно поверить, но он весёлый человек, который заставляет партнёров смеяться. Он не такой, как Пике, и не говорит весь день. Но мне было приятно, как он и все остальные относились ко мне в раздевалке", — приводит слова Масипа Mundo Deportivo.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Вальядолид Месси Барселона Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Родригес может стать частью сделки по переходу Канте в "Реал"
Трехметровая скульптура Неймара появилась на одной из улиц Парижа
Турецкая федерация вручила майку сборной игроку "Санкт-Паули", поддержавшему войну в Сирии
Первое Эль-Класико сезона могут перенести в Мадрид из-за протестов в Барселоне
Колосков: ничего страшного, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале ЧЕ-2020 11
Ерохин: выход на Евро — пожалуй, главный подарок на 30-летие
"Реал" получил компенсацию от "Леганеса", который не давал Лунину игровое время
Ерохин: Черчесов озвучил задачи на Евро — будем держать их в голове 1
Вратарь "Вальядолида": Месси умеет развеселить в раздевалке
В педагогическом университете Барнаула одну из аудиторий назовут в честь Ерохина
Д. Комбаров: «Оренбург» увольняет тренеров? С нами такого не повторится
Сборная США впервые за 34 года проиграла Канаде
Гаскойн — об обвинениях в домогательстве: меня самого целовали 20 лет подряд! 4
Соболев: "МЮ"? Посмеялись, никто всерьез не воспринял 3
Роналду в 2018 году заработал в 2 раза больше Месси за рекламу в инстаграме
"Барселона" напомнила о дебюте Месси 15 лет назад
Хорваты ещё могут остаться без Евро. Разбираем расклады отборочных групп 1
Зиньковский: всю жизнь играл на синтетике, в Оренбурге проблем не будет
Мендеш: не сомневаюсь, что Роналду превзойдет Пеле как лучшего бомбардира в истории 1
Полиция задержала четырех фанатов по делу о расизме на матче Болгария — Англия
Божович: сказали Соболеву «здравствуйте». А как его надо было встречать?
УЕФА наказал "Лацио" за расистское поведение болельщиков
Бесчастных стал главным тренером "Факела" 1
Агент: "Штутгарт" и ЦСКА предлагали за Шомуродова в районе 10 млн евро 9
Фетисов: Соболев будет выходить на поле со значком "Крыльев Советов" 2
Одноклубник Зинченко посмеялся над бурной реакцией украинца на выход своей сборной на Евро-2020
В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о проблемах "Самара-Арены" 1
Председатель совета директоров "Крыльев": Божович — один из самых серьёзных тренеров нашей лиги
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА Гинеру сети поликлиник 18
Черчесов: Дзюба взрослеет, его надо подправлять и иногда не мешать 3
Все новости