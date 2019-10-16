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Коутиньо будет продан в "Баварию" или другой клуб

"Барселона" больше не заинтересована в услугах полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Diario AS.

На данный момент бразилец играет в аренде в "Баварии", у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 120 млн евро по окончании сезона. Велика вероятность, что эта сделка состоится, поскольку между двумя клуба установились хорошие отношения. Однако даже если "Бавария" в итоге откажется покупать Коутиньо, "Барселона" попытается продать его в другую команду. Скорее всего, это будет клуб из Англии.

Sport24.ru


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Теги: Коутиньо Бавария Барселона Ла Лига Бундеслига
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Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 7 16
2 Вольфсбург 7 15
3 Бавария 7 14
4 РБ Лейпциг 7 14
5 Фрайбург 7 14
6 Шальке 04 7 14
...
18 Падерборн 7 1
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Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 8 18
2 Барселона 8 16
3 Атлетико  8 15
4 Гранада 8 14
5 Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья 8 13
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20 Леганес 8 2
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