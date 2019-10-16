"Барселона" больше не заинтересована в услугах полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Diario AS.
На данный момент бразилец играет в аренде в "Баварии", у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 120 млн евро по окончании сезона. Велика вероятность, что эта сделка состоится, поскольку между двумя клуба установились хорошие отношения. Однако даже если "Бавария" в итоге откажется покупать Коутиньо, "Барселона" попытается продать его в другую команду. Скорее всего, это будет клуб из Англии.
Sport24.ru
Коутиньо будет продан в "Баварию" или другой клуб
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