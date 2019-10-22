"Барселона" и "Реал" определят дату эль-класико до вечера вторника

Ла Лига продолжает предпринимать попытки перенести матч 10-го тура между "Барселоной" и "Реалом".Как сообщает Marca, Комитет по проведению соревнований не согласовал новую дату проведения встречи. Ранее сами клубы предлагали провести матч 18 декабря. Этот вариант отвергла сама Ла Лига. Он направила письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести матч на 4 декабря.Изначально крайним сроком определения даты матча было 21 октября. Теперь Комитет по проведению соревнований обратился напрямую к "Барселоне" и "Реалу" с предложением выбрать новую дату игры. Клубы должны дать ответ до вечера вторника. После этого Комитет проведет новое заседание и примет решение.Напомним, причиной для переноса матча "Барселоны" за пределы Каталонии стали гражданские протесты, связанные с оглашением судебных приговоров для каталонских чиновников, которые пытались провести референдум о независимости региона в 2017 году.