Валлийский специалист Райан Гиггз ответил на вопрос о том, кто лучше: Лионель Месси или Криштиану Роналду.
"Выбрать между Роналду и Месси очень сложно. Я хотел бы сказать, что Криштиану лучше, потому что я играл с ним и видел, как он развивается. Но Лео — гений. Такого игрока можно увидеть только раз в жизни. Я хотел бы выбрать Криштиану, но нет никакого сравнения", - цитирует Гиггза DAZN.
Sport24.ru
Гиггз: я бы хотел сказать, что Роналду лучше Месси, но Лео - гений
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