Вальверде: Месси обладает невероятным талантом, может пройти любого соперника

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде, комментируя победу в матче 11-го тура Примеры с "Вальядолидом" (5:1), выделил игру капитана Лионеля Месси, оформившего дубль."Месси обладает невероятным талантом. Он может пройти любого соперника. На тренировках у нас возникают такие ситуации, думаешь, что он отдаст пас влево или вправо, а он в итоге адресует передачу совершенно в другом направлении. Такое можно увидеть только у него. С каждым днём он чувствует себя всё лучше. Он набирает прежнюю форму. Забил в Праге, мог там оформить и дубль. Месси стал свежее, мы очень рады и довольны тем, как он играет", — приводит слова Вальверде Goal.После этой победы "Барселона" набрала 22 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры.