Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слова защитника сине-гранатовых Жерара Пике о готовности игроков команды пойти на снижение заработной платы ради подписания форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.
"Не знал, что игроки готовы снизить зарплату, чтобы Неймар мог вернуться. Мне никто ничего подобного не предлагал", - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.
"Чемпионат.сом"
Вальверде высказался о готовности игроков "Барсы" снизить оклады ради Неймара
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