Вальверде высказался о готовности игроков "Барсы" снизить оклады ради Неймара

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слова защитника сине-гранатовых Жерара Пике о готовности игроков команды пойти на снижение заработной платы ради подписания форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара."Не знал, что игроки готовы снизить зарплату, чтобы Неймар мог вернуться. Мне никто ничего подобного не предлагал", - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.