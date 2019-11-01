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Вальверде высказался о готовности игроков "Барсы" снизить оклады ради Неймара

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал слова защитника сине-гранатовых Жерара Пике о готовности игроков команды пойти на снижение заработной платы ради подписания форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

"Не знал, что игроки готовы снизить зарплату, чтобы Неймар мог вернуться. Мне никто ничего подобного не предлагал", - цитирует Вальверде El Mundo Deportivo.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Неймар Вальверде Барселона Ла Лига ПСЖ Лига 1
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