Симеоне: отдал бы жизнь за Диего Косту

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги матча 12-го тура испанской Примеры с "Севильей" (1:1), а также высказался о нападающем мадридской команды Диего Косте."Мы провели хорошую игру, "Севилья" — всегда отличный соперник. У них в составе много игроков, очень глубокий состав, что позволяет вносить изменения. Мы старались добиться баланса в своих действиях, но за первую половину встречи ни одна из команд не сумела добиться своего. Во втором тайме мы старались оказать давление на оборону соперника. Они хорошо разобрались в ситуации, однако Корреа и Ариас всё равно представляли опасность и могли выиграть для нас матч.Когда кто-то работает так же усердно, как Диего Коста, я буду и дальше доверять такому человеку. Сейчас Диего находится в лучшей физической кондиции. Он хорошо работает на тренировках, но не может забить. Но ты либо с Костой, либо без него. Я бы отдал жизнь за него", - цитирует Симеоне Marca.