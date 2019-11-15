Владелец "Альмерии" - Месси: надеюсь подписать тебя через пять лет

Владелец "Альмерии" Турки аль Шейх встретился с аргентинским нападающим "Барселоны" Лионелем Месси."Я надеюсь подписать тебя через пять лет, когда ты станешь дешевле", — сказал аль Шейх, выложив видео беседы с Месси в своём твиттере.38-летний аль Шейх стал владельцем испанского клуба в августе 2019 года. Сумма сделки составила около € 20 млн. Ранее он был министром спорта Саудовской Аравии.