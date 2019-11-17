Анри летом мог возглавить "Барселону"

Бывший нападающий "Барселоны" Тьерри Анри мог возглавить каталонскую команду перед началом нынешнего сезона.По информации El Mundo Deportivo, Анри входил в список претендентов на пост главного тренера "Барселоны" перед тем, как клуб продлил контракт с Эрнесто Вальверде до 2020 года. Сине-гранатовые рассматривали возможность смены тренера, но в феврале решили продолжить сотрудничество с нынешним.Напомним, в 2018 году Анри тренировал "Монако", однако был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. 14 ноября 42-летний специалист возглавил "Монреаль Импакт".