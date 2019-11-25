» » Азар: я не сравниваю себя с Роналду в "Реале". Точно не забью больше голов, чем он

Азар: я не сравниваю себя с Роналду в "Реале". Точно не забью больше голов, чем он

Полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал, что не чувствует давления в связи с тем, что он пришел на место главной звезды команды после нападающего Криштиану Роналду, ушедшего в 2018 году в "Ювентус".

"Когда я выхожу на поле, то не думаю о том, что здесь раньше играл Криштиану и не сравниваю себя с ним.

Другие люди будут нас сравнивать, но однозначно можно сказать лишь то, что я не смогу забить больше голов, чем Роналду".

Sport24.ru


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Теги: Азар Реал Ла Лига Роналду Ювентус Серия А
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