Марадона может возглавить "Эльче"

Клуб второго дивизиона чемпионата Испании "Эльче" может стать местом работы легендарного Диего Марадоны.По информации Marca, влиятельный аргентинец Кристиан Брагарник близок к приобретению "Эльче". Если это случится, Брагарник заинтересован в том, чтобы назначить Марадону на пост главного тренера клуба.Согласно источнику, сделка по приобретению Брагарником "Эльче" пока не видится делом решенным, но ситуация при этом может быстро и резко измениться.59-летний Марадона в настоящий момент возглавляет аргентинскую "Химнасию". 19 ноября Диего чуть не покинул свой пост из-за ухода президента клуба Габриэля Пеллегрино. Он хотел последовать за Пеллегрино, который и привел Марадону в "Химнасию", однако фанаты клуба устроили публичную демонстрацию, призывая Марадону остаться, после чего тренер решил не покидать свой пост.В должности главного тренера "Эльче" Марадону должна привлекать более внушительная зарплата, чем он получает в "Химнасии", и перспективный проект.В настоящее время "Эльче" занимает 10-е место в турнирной таблице Сегунды. Клуб поднялся из третьего дивизиона в 2018 году, а в Ла Лиге последний раз выступал в сезоне-2014/15.