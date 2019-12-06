Вальверде: "Барселона" сильна, сейчас решающий отрезок сезона

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде перед матчем 16-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой" высказался о состоянии команды."Понятно, что сейчас решающая часть сезона. Или, по крайней мере, очень важная его часть. Команда сильна, и мы не хотим, чтобы это изменилось.Если бы мы играли плохо, то не выиграли бы в гостях у "Атлетико". Да, иногда побеждаешь, показывая не лучший футбол, но, как правило, команда, которая выигрывает лигу, играет лучше всех.Мы выиграли два выездных матча после большого количества критики. Мы лидеры чемпионата. Команда всегда старается играть хорошо, происходит это или нет. Наша идея в том, чтобы всегда показывать свой лучший футбол. "Барселона" обязана не только побеждать, но и играть должным образом", — цитирует Вальверде Diario Sport.В следующем туре "Барселона" примет "Мальорку". Встреча состоится 7 декабря, начало — 23:00 мск.