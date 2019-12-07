В матче 16-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Мальорку" со счетом 5:2.
Чемпионат Испании
16 тур
Голы: Гризманн, 7, Месси, 17, Будимир, 35, Месси, 41, Суарес, 43, Будимир, 64, Месси, 83
Барселона: Штеген, Фирпо, Лангле, Пике, Роберто, Йонг (Видаль, 64), Бускетс, Ракитич (Аленья, 72), Гризманн (Сайоль, 85), Суарес, Месси
Мальорка: Рейна, Вальент, Састре, Гамес, Райльо, Фебас, Баба (Сенье, 71), Севилья (Эрнандес, 59), Кубо, Родригес, Будимир (Абдон, 85)
Предупреждения: Роберто, 8, Пике, 67, Видаль, 79
"Барселона" благодаря хет-трику Месси обыграла "Мальорку"
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