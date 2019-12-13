"Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Алавес" сыграл вничью с "Леганесом" со счетом 1:1.



Чемпионат Испании



17 тур



Голы: Брайтвайт, 44, Хоселу, 81



Алавес: Пачеко, Дуарте, Эли, Чимо, Падилья (Риоха, 71), Бёрк (Сайнс, 77), Видаль, Понс, Ману, Перес, Хоселу



Леганес: Куэльяр, Авазьем, Родригеш, Бустинса, Сильва, Омеруо, Меса (Эрасо, 77), Перес, Арнаис (Ривера, 58), Эн-Несири, Брайтвайт



Предупреждения: Эли, 2, Эн-Несири, 8, Хоселу, 42, Омеруо, 61, Сильва, 72