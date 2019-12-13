» » "Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"

"Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"

В матче 17-го тура чемпионата Испании "Алавес" сыграл вничью с "Леганесом" со счетом 1:1.

Чемпионат Испании

17 тур

Голы: Брайтвайт, 44, Хоселу, 81

Алавес: Пачеко, Дуарте, Эли, Чимо, Падилья (Риоха, 71), Бёрк (Сайнс, 77), Видаль, Понс, Ману, Перес, Хоселу

Леганес: Куэльяр, Авазьем, Родригеш, Бустинса, Сильва, Омеруо, Меса (Эрасо, 77), Перес, Арнаис (Ривера, 58), Эн-Несири, Брайтвайт

Предупреждения: Эли, 2, Эн-Несири, 8, Хоселу, 42, Омеруо, 61, Сильва, 72


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Алавес Леганес ЛА Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В Госдуме России хотят, чтобы пиво начало продаваться на стадионах уже в марте
Бельерин - премьер-министру Великобритании: да пошёл ты 1
Клуб Бекхэма предложил "Зениту" € 27 млн за двух игроков 2
"Алавес" сыграл вничью с "Леганесом"
"Лилль" одержал победу над "Монпелье"
"Хоффенхайм" дома проиграл "Аугсбургу"
Тарасов выступил в Государственной думе России
Моуринью: "Тоттенхэм" не должен занимать седьмое или восьмое место в АПЛ
Гвардиола отрицает, что в его контракте есть пункт о досрочном прекращении сотрудничества
"Крузейро" не будет выкупать Педро Рошу
Фанаты сборной Англии недовольны формой на Евро-2020: худшая в нашей истории 2
"Галатасарай" отстранил Нзонзи от тренировок по дисциплинарным причинам
Акинфеев: на оскорбительные кричалки болельщиков не обращаю внимания. Глупо отвлекаться на дурака 2
ВЭБ прокомментировал получение 75% акций ЦСКА 1
Смертин: в "Челси" Терри настойчиво просил меня поесть его козявки 6
Неймар подал новый иск к "Барселоне"
Акинфеев предложил болельщикам устроить ему проводы из футбола в пивбаре: стадионы уже надоели 1
Грушевский: гендиректор "Зенита" является прямым начальником президента РФС Дюкова
Гончаренко: когда на ногу упадёт молоток, даже эскимос заговорит по-русски 6
Кирьяков: без лимита на легионеров у сборной будут проблемы 5
Силкин: причина стагнации в том, что футбол в Европе развивается, там играют быстро, а мы играем медленно 1
Сульшер: "МЮ" нужно приобрести двух или трех футболистов 1
Червиченко - о выступлении ЦСКА в Лиге Европы: как можно было проиграть колхозному "Лудогорцу"? 2
В "Баварии" не определились по поводу выкупа контракта Коутиньо у "Барселоны"
Тедеев назначен старшим тренером молодежки "Ростова"
Гончаренко: ЦСКА мог немного больше очков взять в РПЛ и гораздо больше - в Лиге Европы 2
Булыкин: причина наших неудач в ЛЧ и ЛЕ не в лимите, а в переоценке игроков и высоких зарплатах 17
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о продаже пива на стадионах
Грушевский поддержал отстраненного Гинера: департамент Егорова - адская шайка, бесславные ублюдки 12
Хусаинов: решение о трехмесячной дисквалификации Гинера стало оптимальным конкретно для публики
Все новости