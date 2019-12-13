Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матчей чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" и "Реалом".
"В течение уже многих лет выездные игры с "Сосьедадом" являются одними из самых трудных для нас. В последних сезонах мы побеждали, но нам было нелегко. Если добавить к этому то, как соперник выступает сейчас, показывая хороший футбол, и принять во внимание наш прошлый матч на "Камп Ноу", то станет ясно, что нас ждет тяжелая встреча. Это команда, у которой есть четкий план. Они всегда стараются вернуть себе мяч.
Игра с "Реалом"? Начнем думать об этом в воскресенье. Не хочу, чтобы наша команда потеряла концентрацию. Три очка в игре с "Сосьедадом" имеют такую же ценность, как и в матче с "Реалом", — приводит слова Вальверде Marca.
Каталонцы сперва 14 декабря сыграют с "Реалом Сосьедад", а затем с "Реалом" — 18 декабря.
Sport24
Вальверде: 3 очка с "Сосьедадом" имеют такую же ценность, как и с "Реалом"
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