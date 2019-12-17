"Валенсия" продлила контракт с Солером с суммой отступных в 150 млн евро

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с полузащитником Карлосом Солером.22-летний испанский футболист продлил контракт с "летучими мышами" до 30 июня 2023 года. В новом соглашении прописана сумма отступных в размере 150 млн евро.Солер — воспитанник "Валенсии". За главную команду провел 125 матчей, забил 10 мячей и сделал 17 голевых передач. В сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Испании.