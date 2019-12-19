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Директор "Реала": странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном

Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал нарушения на защитнике мадридцев Рафаэле Варане со стороны игроков "Барселоны" (0:0) в перенесенной встрече 10-го тура Ла Лиги.

В первом тайме Варан сперва получил удар по ноге от защитника Клемана Ленгле, а затем француза схватил за футболку полузащитник Иван Ракитич, повалив его в своей штрафной площади. Мадридцы требовали назначить пенальти, однако арбитр посчитал, что ни один из фолов не тянет на нарушение.

"Вы знаете, что мы сторонники VAR. Технология должна помогать арбитру, ведь он не может видеть все. Для этого система и существует. Она должна вступать в действие, когда есть явная ошибка. Странно, что VAR не вмешался в эпизоды с Вараном.

Судья не заметил два явных фола. Но трудно понять, почему в таких эпизодах не был использован ВАР. Вот это всех смущает", — цитирует Бутрагеньо Marca.

Sport24


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Теги: Реал Варан Барселона Ла Лига
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