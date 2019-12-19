Реал» недоволен судейством перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги с "Барселоной" и хочет ознакомиться с переговорами между судьей Алехандро Эрнандесом Эрнандесом и Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа, отвечавшим во время эль класико за системe видеопомощи арбитрам (VAR).
Игра состоялась в среду, 18 декабря, в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась вничью со счетом 0:0.
В первом тайме защитник "Реала" Рафаэль Варан сперва получил удар по ноге от Клемана Ленгле, а затем француза схватил за футболку Иван Ракитич, повалив его в своей штрафной площади. Мадридцы требовали назначить пенальти, однако арбитр посчитал, что ни один из фолов не тянет на нарушение.
Sport24
"Реал" запросит запись разговоров судьи и видеоарбитра о неназначенных пенальти на Варане
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