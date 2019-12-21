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"Севилья" в гостях обыграла "Мальорку"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Севилья" в гостях обыграла "Мальорку" со счетом 2:0.

Чемпионат Испании

18 тур

Голы: Диего Карлос, 20, Банега, 63 (пенальти)

"Мальорка": Рейна, Агбеньену, Вальент, Седлар, Гамес Лопес, Кубо, Севилья (Кучо, 57), Баба Мохаммед (Фебас, 78), Родригес, Лаго, Будимир (Чаваррия, 69).

"Севилья": Вацлик, Навас, Каррису, Диего Карлос, Родригес, Хордан (Васкес, 73), Фернандо, Банега, Окампос (Гудель, 89), де Йонг (Кунде, 66), Эль-Хаддади.

Предупреждения: Навас, 15, Фернандо, 33, Морено, 36, Гамес, 37, Будимир, 45+4, Баба Мохаммед, 62, Вальент, 64, Седлар, 84, Родригес, 84


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Теги: Севилья Мальорка Ла Лига
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