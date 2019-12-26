Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, как ему удаётся успешно реализовывать штрафные удары."Это правда, что в последнее время я уделяю больше времени изучению вратарей. Я слежу за их движениями, делает ли он шаг или нет, как расположена стенка. Теперь я изучают это немного больше. Это всё стало возможным благодаря работе на тренировках", — приводит слова Месси официальный сайт "Барселоны".В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 13 матчей, в которых забил 13 голов. Также на счету аргентинца 6 результативных передач.После 18 туров "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 39 очков, опережая "Реал", который занимает второе место, на 2 очка.