Анри может возглавить "Барселону"

"Барселона" рассматривает возможных кандидатов на замену главному тренеру Эрнесто Вальверде.По информации Sport.es, в шорт-лист каталонцев входит бывший нападающий команды Тьерри Анри. Как утверждает источник, 42-летний специалист поддерживает отличные отношения с техническим секретарем сине-гранатовых Эриком Абидалем, с которым вместе выступал за "Барселону" и сборную Франции. Кроме того, он дружит с нападающим Лионелем Месси, полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Жераром Пике, с которыми также успел поиграть в каталонском клубе.Анри защищал цвета "Барселоны" с 2007 по 2010 год. В составе "блауграны" он стал двукратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. 14 ноября француз подписал двухлетний контракт с "Монреаль Импакт" с возможностью продления еще на сезон. Ранее он входил в тренерский штаб "Арсенала" и был ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии. 13 октября 2018 года возглавил "Монако", из которого был уволен после 19 матчей.