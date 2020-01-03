Жалобу Видаля на "Барселону" о невыплаченных бонусах отклонили

Ассоциация футболистов Испании отклонила жалобу полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля.32-летний футболист утверждал, что по итогам сезона-2018/19 "Барселона" не выплатила ему премии на 2,4 млн евро. Как утверждает Sport.es, в Ассоциации согласились с позицией представителей "Барселоны". По их мнению, юристы Видаля интерпретировали условия контракта в своих интересах.Если Видаль решит продолжить разбирательство с "Барселоной", то теперь он должен будет обратиться в суд.