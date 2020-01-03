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Варан: Роналду все свои достижения сделал обыденными. Это невероятно

Защитник "Реала" Рафаэль Варан рассказал о своих отношениях с экс-форвардом мадридского клуба Криштиану Роналду.

"Однажды Криштиану крикнул мне на тренировке «Эй, Варан, давай в центр!» А я ответил: "Я не Варан, я Рафа" В этом не было никакого неуважения. Но мне показалось, что меня не замечают. Я как бы хотел заявить: "Я тоже здесь, у меня тоже есть имя".

У меня были отличные отношения с Роналду. У меня даже нет слов, чтобы описать его как человека или футболиста. Он добился невероятного — все свои достижения он сделал банальными и обыденными. Это невероятно.

Он многому меня научил. Он умудрялся постоянно меня удивлять. Даже не знаю, сколько раз я говорил, глядя на него: "Вау, как круто", - цитирует Варана Mundo Deportivo.

Sport24.ru


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Теги: Варан Реал ЛА Лига Роналду Ювентус Серия А
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