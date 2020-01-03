Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался относительно трансферных планов клуба, сообщает Sports.ru со ссылкой на As.
– Вы считаете, что зимой никто не придет?
– Аленья ушел [в "Бетис"]. Я не думал, что это произойдет так быстро, но у него был шанс уйти, потому что была такая опция в контракте. Теперь у нас на одного игрока меньше, но я не думаю, что кто-то еще уйдет. Я не должен думать об этом.
– Насколько это может повлиять на ситуацию с Артуро Видалем?
– Посмотрим. Думаю, что в переговорах всегда будут спорные моменты. Все будет решено, но внутри клуба. Общаемся с Артуро, он не изменился. Не вижу никаких проблем.
– Вас беспокоит отсутствие Артура?
– Плохо, что он отсутствует, не буду это отрицать. Посмотрим, как он восстановится. Я бы не хотел, чтобы это было так, как в прошлом году. Он нужен нам на 100%», – сказал Вальверде.
Вальверде: не думаю, что кто-то еще уйдет из "Барсы" зимой
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