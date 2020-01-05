» » Кукурелья назвал игрока "Реала" обезьяной во время матча Примеры

Кукурелья назвал игрока "Реала" обезьяной во время матча Примеры

В матче 19-го тура испанской Примеры "Хетафе" принимал мадридский "Реал".

Во втором тайме встречи между защитником "Хетафе" Марком Кукурельей и игроком мадридского "Реала" Эдером Милитао произошла словесная перепалка. По информации ABC, в ходе конфликта Кукурелья обратился к Милитао: "Закрой рот, чёртова обезьяна". Однако футболист утверждает, что сказал так: "Закрой чёртов клюв".

Отмечается, что главный арбитр встречи не видел инцидента и не остановил игру. Комитет по конкуренции Королевской испанской федерации футбола может открыть дисциплинарное дело по данному инциденту. Если факт проявления расизма будет доказан, защитник "Хетафе" может быть дисквалифицирован на срок до четырёх матчей.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кукурелья Реал Хетафе ЛА Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

"Вильярреал" одержал победу над "Реал Сосьедадом"
Флик: у Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием
Фердинанд: пока не очень хорошо понимаю, куда движется "Манчестер Юнайтед"
Мещеряков: рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить положение "Локомотива" в РПЛ
Кавани, скорее всего, перейдёт в "Атлетико" только следующим летом
"Барселона" может заплатить 35 млн евро за Клостерманна
"МЮ" начал переговоры с "Вулверхэмптоном" о покупке Хименеса и Невеша
Благодаря дублю Иммобиле "Лацио" обыграл "Брешию"
Капелло: футбол для Бэйла не в приоритете
"Гранада" дома обыграла "Мальорку"
Комбуаре уволен с поста главного тренера "Тулузы" после 10 поражений подряд
Тухель провёл встречу со спортивным директором "Баварии"
Клопп: под руководством Анчелотти "Эвертон" стал ещё опаснее
Кукурелья назвал игрока "Реала" обезьяной во время матча Примеры 3
Из-за рекордных убытков "Эвертон" выделит Анчелотти меньше денег, чем прежнему тренеру
Абелардо: моим парням стоит гордиться игрой против "Барселоны"
"Арсенал" хочет подписать Зиеха. "Аякс" хочет получить за игрока 50 млн евро
Гарсия: победа со счетом 7:0 хороша для обретения уверенности 1
"Наполи" предложил 15 миллионов евро за Акунью, которым интересовался "Зенит" 3
Брума пропустит сбор ПСВ в Катаре из-за просроченного паспорта
Ренар просит вернуть награду The Best, которую украли из ее чемодана в поезде
Этот евросезон – лучший за долгие годы. Борьба за чемпионство идёт там, где её уже устали ждать 3
Эдерсон завершил карьеру
Тренер сборной Швеции не исключает возвращения Ибрагимовича
"Вест Хэм" готов вступить в борьбу за Кулибали
"Челси" хочет продать Алонсо и Эмерсона в январе
Сульшер: Ромеро оказывает давление на де Хеа
Громыко: в "Шахтере" хотели "убить" меня, прижимали со всех сторон 5
Артета: Бьелса заставляет свою команду биться до конца и никогда не сдаваться
Алдервейрелд: мог бы зарабатывать намного больше, но выбрал верность "Тоттенхэму" 1
Все новости