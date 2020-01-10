Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о главном тренере команды Эрнесто Вальверде после поражения в матче Суперкубка Испании от мадридского "Атлетико" (2:3)."Верю ли я в Вальверде? Да. Это нормально, что в случае поражения или недостижения целей люди говорят о таких вещах, как увольнение тренера. Но сейчас нам нужно стать ещё более едиными и сплочёнными, чем когда-либо", – приводит слова Месси El Chiringuito TV.Лионель Месси принял участие в 14 матчах чемпионата в этом сезоне. Аргентинец забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач.В финале Суперкубка Испании встретятся две мадридские команды — "Реал" и "Атлетико". Матч состоится в Джидде на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" 12 января, начало — в 21:00 мск.