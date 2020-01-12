Хави отказался возглавить "Барселону" в январе, отложив этот вопрос до лета

Главный тренер катарского "Аль-Садда" Хави отклонил предложение "Барселоны" возглавить команду в январе, но надеется вернуться к этому вопросу в июне, сообщает Marca.Ранее сообщалось, что Вальверде находится на грани увольнения, а основным кандидатом на его замену считается Хави. 39-летний Хави встречался в Дохе со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем и генеральным директором клуба Оскаром Грау, чтобы обсудить свое назначение.Сам Хави подтвердил, что виделся с руководителями каталонского клуба, и назвал работу в "Барселоне" своей мечтой, но при этом отказался комментировать ситуацию со своим назначением. Отмечалось, что Хави должен дать окончательный ответ в воскресенье. В итоге бывший капитан "Барселоны" решил доработать сезон в Катаре, а летом попробовать вернуться в родной клуб.