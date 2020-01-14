Вальверде попрощался с болельщиками "Барселоны" и поблагодарил клуб за сотрудничество

Бывший главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде обратился к болельщикам каталонцев.Вальверде накануне был уволен из "Барселоны", новым главным тренером назначен Кике Сетьен."Дорогие болельщики. Мое время в "Барселоне" подошло к концу, это приключение длилось два с половиной года. За это время я пережил как счастливые моменты, добывая победы и титулы, так и трудные. Но прежде всего, я хочу отметить любовь болельщиков, которую я всегда чувствовал.Я хочу поблагодарить президента "Барселоны" Хосепа Бартомеу и руководство клуба за предоставленную мне возможность работать здесь. Я также хотел бы поблагодарить всех сотрудников "Барсы", которые были со мной в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, говорю спасибо игрокам за их работу, благодаря чему мы вместе выиграли четыре титула. Желаю удачи "Барселоне" и ее новому тренеру Кике Сетьену. Всех обнимаю", — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.