По данным Calciomercato, полузащитник "Милана" Сусо может продолжить карьеру в чемпионате Испании. В услугах 26-летнего испанца заинтересована "Валенсия", которая находится в поиске атакующего футболиста.
Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно, так как переговоры находятся уже в продвинутой стадии.
Сусо, перешедший в "Милан" в 2015 году из "Ливерпуля", в нынешнем сезоне провел 16 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал два голевых паса.
"Милан" в нынешнем сезоне занимает 10-е место в таблице Серии А, набрав 25 очков в 19-ти турах. "Валенсия" занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, набрав 31 очко в 19 матчах.
Хавбек "Милана" Сусо заинтересовал "Валенсию"
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