Бускетс заявил, что не стоит сравнивать Вальверде и Сетьена

Хавбек "Барселоны" Серхио Бускетс ответил на вопрос, каково ему работается с новым наставником. Напомним, Эрнесто Вальверде был уволен из "Барселоны" после поражения в полуфинале Суперкубка Испании от "Атлетико" (2:3), а на его место был назначен Энрике Сетьен.



Вчера под руководством нового коуча "Барса" одержала первую победу - в рамках 20-го тура Ла Лиги сине-гранатовые обыграли "Гранаду" (1:0).



- Что изменилось с приходом Сетьена? Не нужно сравнивать его с Вальверде. У каждого тренера свой стиль и видение футбола. Вы сами увидите, что от нас требует Кике. Мы довольны тем, что сделал для нас Вальверде, а теперь рады, что у нас есть Сетьен, - цитирует Бускетса As.



Напомним, что "Барселона" возглавляет Примеру, опережая "Реал" по дополнительным показателям.