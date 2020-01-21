"Лос-Анджелес Гэлакси" купил самого дорогого игрока в истории клуба

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес сменил "Севилью" на "ЛА".

О переходе официально объявил американский клуб.

Чичарито играл за такие команды, как "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Вест Хэм". В текущем сезоне форвард забил четыре гола за 17 матчей Ла Лиги.

Детали трансфера пока не раскрываются, но ранее сообщалось, что Чичарито, за которого покупающая сторона заплатит 9+3 млн евро, станет самым дорогим приобретением "ЛА" в истории.

Также сообщается, что игрок, который будет получать 6,5 млн евро в год, станет самым высокооплачиваемым футболистом в МЛС.


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Теги: Зарубежные трансферы Чичарито Лос-Анджелес Гэлакси Севилья Ла Лига
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