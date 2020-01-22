Как сообщает Marca, после покупок Диас вместе с девушкой шли к выходу, и в один момент к ним подбежал неизвестный, выхватил у них пакеты и бросился бежать. Случайные люди начали бежать за ним, после чего тот бросил пакеты и умчался в неизвестном направлении.
Футболист "Реала" при этом не стал вызывать полицию.
В нынешнем сезоне Диас провел 13 матчей и забил три гола.
Футболиста "Реала" пытались ограбить в магазине
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диаса едва ли не был ограблен в одном из магазинов города.
Фото: ФК "Реал"
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