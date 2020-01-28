"Барселона" близка к подписанию Родриго

Форвард "Валенсии" Родриго близок к тому, чтобы стать игроком "Барселоны".



По данным известного журналиста Николо Скиры, каталонский клуб в ближайшее время может официально объявить о подписании контракта с футболистом.



Напомним, "Барселона" ищет нападающего на замену уругвайцу Луису Суаресу, который из-за травмы пропустит долгое время.



Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей и два забитых мяча.