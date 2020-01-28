Форвард "Валенсии" Родриго близок к тому, чтобы стать игроком "Барселоны".
По данным известного журналиста Николо Скиры, каталонский клуб в ближайшее время может официально объявить о подписании контракта с футболистом.
Напомним, "Барселона" ищет нападающего на замену уругвайцу Луису Суаресу, который из-за травмы пропустит долгое время.
Родриго выступает за "Валенсию" с 2014 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей и два забитых мяча.
"Барселона" близка к подписанию Родриго
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