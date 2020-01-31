Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал аренду Федора Смолова в "Сельту".
"Безусловно, переход Смолова в европейский клуб — это плюс для нашего футбола и главное для самого футболиста. Но давайте подождём с комплиментами — пусть сначала сыграет за "Сельту" и забьёт хотя бы три мяча. А сейчас он молодец, что не стал искать лёгких путей, но, кроме этого, восторгаться ещё нечем", - цитирует Созина "Чемпионат".
Смолов будет выступать за "Сельту" под 9-м номером.
Ранее сообщалось, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона. При этом у "Сельты" есть право выкупа футболиста за 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Смолов провел 14 матчей в чемпионате России. На его счету 3 гола и 3 голевые передачи.
Созин призвал не восторгаться переходом Смолова в "Сельту"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»