Созин призвал не восторгаться переходом Смолова в "Сельту"

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал аренду Федора Смолова в "Сельту".

"Безусловно, переход Смолова в европейский клуб — это плюс для нашего футбола и главное для самого футболиста. Но давайте подождём с комплиментами — пусть сначала сыграет за "Сельту" и забьёт хотя бы три мяча. А сейчас он молодец, что не стал искать лёгких путей, но, кроме этого, восторгаться ещё нечем", - цитирует Созина "Чемпионат".

Смолов будет выступать за "Сельту" под 9-м номером.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение рассчитано до конца сезона. При этом у "Сельты" есть право выкупа футболиста за 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смолов провел 14 матчей в чемпионате России. На его счету 3 гола и 3 голевые передачи.


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Теги: Созин Смолов Сельта Ла Лига
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