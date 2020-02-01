Победа 1:0 в 22-м туре Примеры над "Атлетико" в мадридском дерби стала для Зинедина Зидана 129-й у руля "Реала". Французский специалист обошел по этому показателю Жозе Моуринью и вышел на чистое третье место в истории "Реала".
Большее количество побед только у Висенте дель Боске (133) и у Мигеля де Муньоса (357).
Напомним, что Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского "Реала" в 2019 году, ранее он возглавлял "сливочных" в 2016-2018 годах, а ранее работал ассистентом главного тренера команды и тренировал Кастилью.
Будучи главным тренером Зидан завоевал с "Реалом" 3 Лиги Чемпионов подряд, выиграл чемпионат Испании и по два раза выигрывал Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Зидан — третий тренер "Реала" по количеству побед
Очередная победа "Реала" под руководством Зинедина Зидана позволила главному тренеру "сливочных" выйти на третье место по количеству побед среди тренеров в истории клуба.
Фото: Getty Images
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