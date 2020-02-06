Пике прокомментировал информацию о конфликте Месси и Абидаля

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал информацию о конфликте между нападающим команды Лионелем Месси и спортивным директором "сине-гранатовых" Эриком Абидалем.
Фото: Global Look Press
"Сейчас не время вытаскивать грязную посуду, которая есть у всех клубов. Я доволен тем, как играем и реагируем на внешние новости. Это действительно сложно.

Конфликт Месси и Абидаля? Думаю, каждый из них знает, что он сделал правильно, а что нет. Мы должны работать, а не бросать всё в лицо друг другу в конце сезона, поскольку это не помогает. Нам нужно сосредоточиться на игре и побеждать", — приводит слова Пике Marca.

Напомним, конфликт в "Барселоне" начался с того, что спортивный директор клуба Эрик Абидаль публично заявил, что не все футболисты "Барсы" отдавали все силы на поле во время матчей под руководством Эрнесто Вальверде. При этом француз не стал называть имена конкретных футболистов.

Позже Месси в своем инстаграме опубликовал сообщение, в котором попросил Абидаля уточнить фамилии этих игроков, а не обвинять всю команду. В результате в дело вмешался Бартомеу. Выслушав аргументы обеих сторон, он решил не увольнять Абидаля.


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Теги: Примера Пике Барселона Месси Абидаль
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