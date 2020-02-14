32-летний тренер "Лейпцига" сообщил, что в 2018 году отказался возглавить "Реал"

Наставник "Лейпцига" Юлиан Нагельсман рассказал, что два года назад получил предложение возглавить "Реал".



Фото: ФК "Зенит"

"Я был удивлен этому предложению Подумав, я решил, что мне будет некомфортно. Я хочу стать лучшим тренером в будущем. Сейчас я таковым не являюсь. Главное в футболе - делать правильные шаги, а не просто выбирать предложения от лучших клубов.



Также я не знаю испанский язык, хотя очень люблю общаться с футболистами. Это большой вызов, но мне пока рано", - приводит слова 32-летнего специалиста The Independent.



В ноябре 2019 года Нагельсман стал самым молодым тренером в истории Лиги чемпионов, вышедшим в плей-офф турнира. В чемпионате Германии "Лейпциг" занимает второе место в турнирной таблице.