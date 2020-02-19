"Реал" лишился большого количества мячей. Он забивает по 50 голов за сезон, было очевидно, что на "Реале" это отразится. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное", - цитирует Месси Mundo Deportivo.
Роналду покинул "Реал" летом 2018 года, подписав контракт с "Ювентусом". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел 29 матчей и забил 24 гола.
Месси: с уходом Роналду "Реал" лишился большого количества голов
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что уход форварда Криштиану Роналду из "Реала" сказался на мадридском клубе.
Фото: standard.co.uk
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!