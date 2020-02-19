Месси: с уходом Роналду "Реал" лишился большого количества голов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси считает, что уход форварда Криштиану Роналду из " Реала " сказался на мадридском клубе.

Фото: standard.co.uk

"Реал" лишился большого количества мячей. Он забивает по 50 голов за сезон, было очевидно, что на "Реале" это отразится. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное", - цитирует Месси Mundo Deportivo.



Роналду покинул "Реал" летом 2018 года, подписав контракт с "Ювентусом". Сумма трансфера составила 117 миллионов евро.



В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел 29 матчей и забил 24 гола.