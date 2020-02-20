Гендиректор "Леганеса": мы не собирались продавать Брейтуэйта "Барселоне"

Генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега прокомментировал переход нападающего Матрина Брейтуэйта в "Барселону"

Фото: twitter.com/CDLeganes

"Наш клуб не собирался вести переговоры и всегда ссылался на пункт об отступных. Мы хотим заявить об этом.



Мы не можем принять нынешнее положение о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба.



Мы считаем, что нынешние нормы несправедливы. "Барселона" от этого выиграла, "Леганес" оказался пострадавшей стороной", — цитирует Ортегу официальный сайт "Леганеса".



Сегодня "Барселона" объявила о трансфере нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта, активировав прописанную в контракте игрока сумму выкупа в 18 миллионов евро.



Ранее "Барселона" лишилась нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле, выбывших из-за травм, и получила разрешение от федерации футбола Испании подписать игрока вне трансферного окна.



"Леганес" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании 2019/2020, набрав 19 очков.