"Наш клуб не собирался вести переговоры и всегда ссылался на пункт об отступных. Мы хотим заявить об этом.
Мы не можем принять нынешнее положение о том, что клуб, игрок которого получил травму и выбыл на долгий срок, может осуществить трансфер в одностороннем порядке и решить проблему за счет другого клуба.
Мы считаем, что нынешние нормы несправедливы. "Барселона" от этого выиграла, "Леганес" оказался пострадавшей стороной", — цитирует Ортегу официальный сайт "Леганеса".
Сегодня "Барселона" объявила о трансфере нападающего "Леганеса" Мартина Брейтуэйта, активировав прописанную в контракте игрока сумму выкупа в 18 миллионов евро.
Ранее "Барселона" лишилась нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле, выбывших из-за травм, и получила разрешение от федерации футбола Испании подписать игрока вне трансферного окна.
"Леганес" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании 2019/2020, набрав 19 очков.
Гендиректор "Леганеса": мы не собирались продавать Брейтуэйта "Барселоне"
Генеральный директор "Леганеса" Мартин Ортега прокомментировал переход нападающего Матрина Брейтуэйта в "Барселону"
Фото: twitter.com/CDLeganes
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