Месси: Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, кто может помочь форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу в случае его перехода в каталонский гранд.
Источник: Reuters
- Лаутаро сильно похож на Суареса. Оба хорошо держат мяч, сражаются на поле и забивают голы.

Я думаю, что великие игроки рано или поздно адаптируются к игре другой команды. Луис Суарес имеет огромный опыт и мог бы помочь Лаутаро в Ла Лиге и "Барселоне", но это все гипотетически, - цитирует Месси Mundo Deportivo.


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Теги: Барселона Интер Месси Мартинес Суарес
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