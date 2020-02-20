Месси: Суарес может помочь Мартинесу адаптироваться в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, кто может помочь форварду "Интера" Лаутаро Мартинесу в случае его перехода в каталонский гранд.

Источник: Reuters

- Лаутаро сильно похож на Суареса. Оба хорошо держат мяч, сражаются на поле и забивают голы.



Я думаю, что великие игроки рано или поздно адаптируются к игре другой команды. Луис Суарес имеет огромный опыт и мог бы помочь Лаутаро в Ла Лиге и "Барселоне", но это все гипотетически, - цитирует Месси Mundo Deportivo.

