В "Лос-Анджелес Гэлакси" прокомментировали интерес к Месси

Наставник "Лос-Анджелес Гэлакси Гильермо Баррос Скелотто высказался о том, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси может перейти в клуб.

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"Не знаю, как это прокомментировать. Каждый клуб хотел бы иметь в своем составе такого футболиста. Но в последнее время не было никаких шагов в этом вопросе", - цитирует тренера beIN Sport.



Ранее сообщалось, что клуб из США уже провел переговоры с отцом аргентинского футболиста.



Месси в нынешнем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 16 голевых передач.