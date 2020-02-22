Для 32-летнего аргентинца этот хет-трик стал 36 в Ла Лиге и по этому показателю он опережает Криштиану Роналду, который в годы выступления в мадридском "Реале" забивал три мяча в рамках чемпионата 34 раза.
В нынешнем сезоне Месси провел 20 матчей в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач.
Лионель Месси оформил 36-й хет-трик в Ла Лиге, увеличив отрыв от Криштиану Роналду
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил хет-трик в первом тайме матча с "Эйбаром" (3:0).
Источник: Reuters
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!