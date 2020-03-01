Винисиус забил победный гол в Эль Класико. В первом тайме он был худшим на поле

"Барселона" тоже не решила ничего в противостоянии с "Наполи" в 1/8 финала. Но каталонцы хотя бы добились приемлемого результата на чужом поле. Для "Барсы" в Лиге чемпионов ведь чем хуже первый матч, тем лучше, если брать в расчет игры с "Ромой" и "Ливерпулем" и дальнейшую развязку. "Барселона" вообще в последних матчах добивается положительного результата, несмотря на внутренние противоречия. Спортивный директор Эрик Абидаль поругался с Лионелем Месси, президент клуба Жозеп Бартомеу вообще зациклен на задачах, связанных с сохранением собственного поста. Эль Класико выпал на время клубной нестабильности с кадровыми потерями, что делало "Реал" фаворитом. Тем более у мадридцев реально был двенадцатый игрок на трибунах - Криштиану Роналду, приехавший поддержать бывший клуб из Италии, где коронавирус не дал сыграть Дерби Италии.
Португалец ничего не потерял, если бы приехал сразу ко второй половине встречи, потому что первые 45 минут будто были третьим таймом того наискучнейшего Эль Класико из декабря. Зинедин Зидан выбрал максимально осторожную тактику, которая предполагала перестройку обороны на 5 защитников при атаках "Барселоны". Карвахаль отодвигался ближе к Варану, чтобы контролировать рывки Гризманна под передачи Месси или де Йонга, а пространство Альбы (который специально форсировал восстановление, чтобы вернуться именно к этому матчу) ограничивал Вальверде. По сути, уругваец нередко оказывался по позиции даже ниже, чем Карвахаль, что ограничивало атакующий потенциал правого фланга у "Реала". Хозяева преимущественно убегали вперед по левой бровке, где огромную скорость включал Винисиус. Бразилец легко оставлял соперников за спиной, но что делать с мячом дальше в штрафной "Барсы" он не знал. Поэтому его забеги носили абсолютно бессмысленный характер.
Барселоновские атаки выглядели явно острее. Как ни закрывался "Реал", выключить из игры Лионеля Месси все равно не получилось. Во времена Жозе Моуринью под аргентинца обязательно выделялся у мадридцев специальный игрок. Теперь Месси последовательно передавали друг другу Серхио Рамос и Каземиро. Обоих каталонский гений обманул, открывшись за спину под пас из глубины. "Реал" выручил Тибо Куртуа, который не стал гадать, а четко парировал удар аргентинца. Если добавить к этому еще сэйв бельгийца при выходе один на один Артура, то голкипер "Реала" однозначно становился героем первого тайма. Тайм, который несмотря на затянувшийся над Мадридом дождь, оставался "сухим".
Что отличает Зинедина Зидана во втором пришествии в "Реал", так это умение француза менять команду по ходу встречи. Как пример - второй тайм мадридского дерби, когда Зидан перевернул все в матче своими заменами. В Эль Класико в перерыве замен не было, но "Реал" заиграл совершенно по-другому. В первую очередь, за счет высокого прессинга, из-за которого "Барселона" теряла мяч перед своей штрафной. Мадридцы за 5 минут создали 3 убойных момента. Дважды был близок к голу Иско, первый удар которого эффектным прыжком смахнул тер Штеген, а второй - на линии ворот остановили коленями Пике. Свой первый шанс в матче загубил и Карим Бензема, с 10 метров пославший мяч над перекладиной после шикарной передачи от Карвахаля.
"Барселоне", сидевшей 20 минут в обороне наотмашь, необходимо была встряска, которой Кике Сетьен назначил Мартин Брейтвейт. Датчанин начал лихо, протащив мяч мимо Марсело с последующей встречей с Куртуа. Бельгиец решил, что не даст Брейтвейту войти в историю Эль Класико с голом первым ударом. Решил и сделал. "Реал" понял, что больше прощать расточительность "Барсе" не стоит. Тем более, что мадридцы и сами насоздавали после перерыва на один мяч как минимум. Забил у хозяев футболист, замена которого напрашивалась минуты с 30-й. Тони Кроос показал Винисиусу, куда ему надо открыться, вырезал в свободную зону идеальный пас, и бразилец с помощью рикошета от Пике поразил ближний угол ворот. Гол сделал Винисиуса самым молодым игроком, забивавшем в Эль Класико (19 лет и 233 дня).
Почти сразу "Барселона" могла отыграться. Но Месси не убежал от Марсело, оставшись с защитником "Реала" один на один. Бразилец как будто отмазался за свой фэйл с Брейтвейтом, которому дал пробить по воротам Куртуа. В концовке сохранять счет у мадридцев вышли Модрич и Васкес, а у "Барселоны" менять цифры на табло Кике Сетьен командировал Ракитича и Ансу Фати. Тер Штеген бегал в чужую штрафную на стандарты, но ничего страшного у ворот Куртуа создать не удалось. А "Реал" добавил еще одного человека в историю Эль Класико. Мариано Диас, вышедший на замену в добавленное время, забил свой первый гол в матчах с "Барселоной", установив окончательный счет. Для Диаса это стал не только первый мяч в Эль Класико, но и во всем чемпионате. Еще один факт - Зидан впервые выпустил Мариано на поле в рамках Ла Лиги.
Победа вернула "Реал" на первое место в турнирной таблице. Но болельщикам мадридцев главное другое - прервалась безвыигрышная серия в матчах с "Барселоной". Второй тайм в исполнении "Реала" - это космос! Браво, Зидан!
Лучшие игроки матча
Тибо Куртуа. Выдающийся первый тайм от бельгийца. Роскошное спокойствие, идеальная реакция и спасения. В Ла Лиге не так много вратарей, которые могут похвастаться сэйвами после дуэли с Лионелем Месси.
Нелсон Семеду. В чем была прелесть голевой передачи от Тони Крооса на Винисиуса? В том, что она отрезала от игры Семеду. Португалец - страшный сон для вингера "Реала". 8 отборов - сумасшедшие цифры, которые показал Семеду на фланге. И стоило ему раз не успеть, как "Барса" пропустила.
Реал Мадрид – Барселона 2:0
Голы: Винисиус, 71, Мариано, 90+2.
Голы: Винисиус, 71, Мариано, 90+2.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Вальверде (Васкес, 86), Иско (Модрич, 79), Винисиус, Бензема (Мариано, 90+1).
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Юмтити, Альба, Бускетс, Артур (Ракитич, 81), де Йонг, Видаль (Брэйтуэйт, 69), Месси, Гризманн (Фати, 81).
Фото: Reuters, AFP