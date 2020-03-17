Одноклубник Головина подтвердил интерес со стороны "Барселоны"

Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер подтвердил, что в его услугах была заинтересована "Барселона".



Фото: ФК "Монако"

"Сначала их интерес ко мне появился летом. Потом также хотели подписать меня зимой. Это означает, что я делаю хорошую работу. Я остался профессионалом и сосредоточился на своем выступлении, уезжая из "Севильи" в "Монако", - цитирует 29-летнего форварда Onze Mondial.



В нынешнем сезоне Бен-Йеддер провел 26 матчей, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.



Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.