"Сначала их интерес ко мне появился летом. Потом также хотели подписать меня зимой. Это означает, что я делаю хорошую работу. Я остался профессионалом и сосредоточился на своем выступлении, уезжая из "Севильи" в "Монако", - цитирует 29-летнего форварда Onze Mondial.
В нынешнем сезоне Бен-Йеддер провел 26 матчей, забил 18 голов и отдал 6 результативных передач.
Напомним, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
Одноклубник Головина подтвердил интерес со стороны "Барселоны"
Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер подтвердил, что в его услугах была заинтересована "Барселона".
Фото: ФК "Монако"
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