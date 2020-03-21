Месси и другие лидеры "Барселоны" не возражают против сокращения зарплат из-за коронавируса

Президент "Барселоны" Жозе Бартомеу провёл встречу с капитанами команды Лионелем Месси, Жераром Пике, Серджи Бускетсом и Серджи Роберто по поводу сокращения зарплат футболистов.

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Как сообщает Mundo Deportivo, игроки выразили готовность пойти на понижение зарплат на время паузы в чемпионате Испании из-за коронавируса.



После резкого сокращения доходов из-за приостановки почти всех футбольных турниров "Барселона" пытается не допустить достижения планки затрат в 1 миллиард 47 миллионов евро, установленный при расчётах до пандемии.



В понедельник руководство Ла Лиги встретится с представителями клубов, чтобы разработать меры по сокращению убытков.