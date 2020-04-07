- В Испании две команды, кто может выиграть. За Дениса Черышева, на самом деле, тоже болею. Смотрю его матчи, стараюсь поддерживать с ним связь. Всегда радуюсь, когда он забивает голы. Конечно, хотелось бы, чтобы он взял Ла Лигу, но все мы понимаем, что это 1%, - приводит слова украинского футболиста Tribuna.
Напомним, что Евгений Коноплянка выступал за "Севилью", когда в ее штабе был отец российского полузащитника Дмитрий Черышев.
Денис подписал полноценный контракт с "Валенсией" в июле 2019-ого. До этого игрок сборной России дважды играл за "летучих мышей" на правах аренды в 2016 и с 2018 по 2019.
За свою карьеру Черышев также выступал за мадридский "Реал", "Вильярреал" и "Севилью".
Коноплянка: болею за Черышева. Хочу, чтобы он взял Ла Лигу
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, что в Испании болеет за полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева.
Фото: Униан
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