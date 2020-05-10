Сократив зарплаты футболистам и тренерам, "Барселона" сэкономила 38 млн евро

В "Барселоне" продлили сокращение зарплат игроков до 24 мая.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По версии источника, "Барселона", которая договорилась с футболистами о сокращении зарплат в конце марта на 70%, сэкономит за счёт этого 38,8 млн евро. Из которых 34,1 - благодаря сокращение зарплат у игроков и тренеров первой команды.



Решение о сокращении зарплат клубы принимают из-за финансовых проблем, связанных с приостановкой чемпионата в связи с пандемией коронавируса.