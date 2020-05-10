Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По версии источника, "Барселона", которая договорилась с футболистами о сокращении зарплат в конце марта на 70%, сэкономит за счёт этого 38,8 млн евро. Из которых 34,1 - благодаря сокращение зарплат у игроков и тренеров первой команды.
Решение о сокращении зарплат клубы принимают из-за финансовых проблем, связанных с приостановкой чемпионата в связи с пандемией коронавируса.
Сократив зарплаты футболистам и тренерам, "Барселона" сэкономила 38 млн евро
В "Барселоне" продлили сокращение зарплат игроков до 24 мая.
Фото: Getty Images
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